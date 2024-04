Fallout 4 è il gioco più venduto in Europa: numeri alle stelle grazie alla serie TV

La serie TV di Fallout è un grande successo per Bethesda: oltre ad aver incassato recensioni e reazioni positive da critica e spettatori, lo show di Amazon sta spingendo in maniera decisa le vendite dei giochi della serie RPG.

Come riportato da GamesIndustry.biz, le vendite di Fallout 4, pubblicato nel 2015, sono aumentate di oltre il 7.500% l'ultima settimana sul mercato europeo. I dati provengono da GSD che tiene traccia delle vendite di giochi digitali in tutti i mercati europei e delle vendite fisiche in tutti i principali paesi del Vecchio Continente (tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna).

L'incremento è incentivato dagli sconti sui giochi del franchise di Fallout su tutte le piattaforme, come parte della strategia di Bethesda di dare un boost alla serie in concomitanza con il lancio della serie televisiva. La maggior parte delle vendite di Fallout 4 questultima settimana sono avvenute su PC, che costituisce il 69% di tutte le unità, mentre il resto viene distribuito tra console PlayStation e Xbox. Vale la pena notare che il gioco è disponibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra (e i cui dati non sono qui inclusi). L'RPG è disponibile anche per gli abbonati ad Amazon Luna.

In aggiunta, Fallout 76 si piazza all'ottavo posto in classifica, con l'85% delle vendite su PC; Fallout: New Vegas è al nono posto e Fallout 3 al decimo. Più in basso nelle classifiche, la Fallout Classic Collection è al numero 43, Fallout 2 è al numero 57 e Fallout arriva al numero 70. Sfortunatamente, sembra che il successo della serie TV non accorcerà i tempi di sviluppo di Fallout 5.

