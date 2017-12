Fallout 4: un gruppo di modder sta ricreando New Vegas all'interno del quarto capitolo

è ancora oggi ricordato come uno dei migliori titoli moderni della serie, e molti di voi saranno sicuramente felici di sapere che un team sta lavorando per ricreare il gioco diall'interno del quarto capitolo della saga.

La total conversion mod, intitolata Fallout 4: New Vegas, non ha ancora una data d'uscita, ma quest'oggi si è mostrata nel primo video gameplay tratto dalla versione alpha. I modder si stanno concentrando nella realizzazione dell'area iniziale del gioco, nei dintorni di Goodsprings, e il loro lavoro appare già da ora molto promettente.

Questa mod richiede un enorme quantitativo di asset, per cui ci vorrà sicuramente molto tempo prima di poterla vedere completata. Come vi sembra? Se siete interessati al progetto, potete seguirlo sul blog ufficiale.

Intanto, vi ricordiamo che Fallout 4 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il 12 dicembre, invece, sarà pubblicato in esclusiva per HTC Vive Fallout 4 VR.