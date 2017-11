Fallout 4: imminente la patch per il supporto ad Xbox One X

riceverà molto presto la patch per il supporto a Xbox One X, come riportato nella lista dei giochi ottimizzati per la nuova console di Redmond. Grazie alla segnalazione dell'utente reddit 'Bummblue', scopriamo infatti cheha cambiato lo status dei lavori sulla patch da "in corso" a "presto in arrivo".

Su Xbox One X, Fallout 4 riuscirà a girare in risoluzione 4K, e a presentare una serie di migliorie grafiche, tra cui troviamo una draw distance superiore, una migliore illuminazione volumetrica e altro ancora. Rimaniamo dunque in attesa che Bethesda maggiori informazioni al riguardo.

Fallout 4 è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nelle scorse settimane, un rumor ha suggerito un possibile coinvolgimento di Chris Avellone nel nuovo capitolo della serie RPG.