Fallout 4 incontra Final Fantasy 7: la nuova mod ricrea la città di Midgar

Tra i tanti appassionati di Fallout 4 che si cimentano nello sviluppo di mod per il kolossal GDR di Bethesda, il designer indipendente Andy Falk prova a distinguersi dalla massa con un progetto amatoriale che ambisce a ricreare l'iconico scenario sci-fi di Final Fantasy 7.

Come spiega lo stesso autore di questo esperimento fan made, il suo scopo è quello di ricostruire l'intera mappa di Midgar utilizzando i poliedrici strumenti di sviluppo e l'editor del Creation Engine di Fallout 4. Per dare forma alla sua visione digitale, Faulk ha deciso di rifarsi alla "tradizione" e attingere agli sfondi pre-renderizzati dell'originario FF7, senza cioè aggiungere ulteriori elementi grafici osservati nei trailer e nelle immagini di Final Fantasy 7 Remake.

L'impresa del modder non è delle più semplici, da qui la sua volontà di "reclutare" altri appassionati tra esperti di programmazione, artisti digitali e animatori nella speranza, così facendo, di velocizzare lo sviluppo del progetto e trasformarlo in una vera e propria total conversion, con una logica ingame, inquadrature, personaggi e regole di ingaggio completamente diverse da quelle di Fallout 4. Oltre alla creazione delle ambientazioni, Faulk ha infatti in programma la realizzazione di missioni speciali ambientate nel Settore 8, ma con la possibilità di raggiungere altre zone di Midgar.

L'uscita di questa mod è perciò ancora molto lontana: per aiutarci a ingannare l'attesa, Faulk ci propone un video esplicativo che ci aiuta a comprendere le reali dimensioni del progetto che ambisce a ricostruire la città di Midgar di FF7. A proposito di Fallout 4, sapevate che un altro appassionato sta provando a sviluppare una gigantesca mod che ricrea Fallout New Vegas?