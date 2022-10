Fallout 4, la mod che inserisce il cartonato di Todd Howard è perfetta per i meme

Se a progetti come l'ambiziosa mod di Fallout: London preferite qualcosa di più goliardico, allora abbiamo ciò che fa per voi: si tratta di un progetto fan-made con un divertentissimo tributo a Todd Howard, executive producer di Bethesda Game Studios.

La mod, creata dall'utente dpillari e pubblicata sul sito di Nexus Mods, ha il merito di inserire tra le decorazioni di Fallout 4 un cartonato a grandezza naturale del pezzo grosso di Bethesda, che viene proposto in veste Standard oppure Just Works, una versione accompagnata da una vignetta con l'iconica citazione risalente alla presentazione di Fallout 4 all'E3. Pensate, il cartonato può essere equipaggiato con delle texture fino a 4K.

Gli apprezzamenti di Todd Howard per Fallout, emersi in un video pubblicato per il ventesimo anniversario della serie, hanno messo in luce un particolare affetto da parte della software house nei confronti del mondo post-apocalittico del franchise che, a detta dello stesso Howard, sarebbe 'perfetto per mettere in scena storie con situazioni molto variegate', capaci di passare dall'umorismo di serie B a tematiche molto più serie.

In ogni caso, sembra che per l'uscita di Fallout 5 bisognerà aspettare ancora un po' di tempo. In occasione di una intervista dedicata allo sviluppo di Starfield, lo stesso Howard ha dichiarato che il prossimo Fallout verrà pubblicato dopo The Elder Scrolls VI.