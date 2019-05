Fallout 4: grazie ad una mod potete donare ai personaggi un look anime

Mentre Bethesda continua a supportare attivamente Fallout 76 a suon di patch (la prossima arriverà martedì), la comunità fa altrettanto con Fallout 4 realizzando le mod più disparate. Nell'ultimo periodo è salita alla ribalta la modification chiamata Animerace Nanakochan, che dona a tutte le donne del Commonwealth un look squisitamente anime.

La mod aggiunge un'intera nuova razza all'editor, e ha effetto sia sul personaggio controllato dall'utente, sia su quelli non giocanti. Per il momento il creatore non sembra intenzionato a riservare il medesimo trattamento anche ai personaggi maschi... la nuova razza è infatti composta esclusivamente da donne. I nuovi personaggi hanno a disposizione diverse espressioni facciali e sono compatibili con numerose tipologie di capigliature, anche se quelle più lunghe possono dare problemi di clipping e penetrare all'interno del modello poligonale del corpo (può capitare, quando si ha a che fare con editor così complessi).

Potete vedere la mod all'opera nel filmato allegato in cima a questa notizia, che tra l'altro è in lingua giapponese. Se siete curiosi di provarla, allora vi rimandiamo alla pagina dedicata su Nexus Mods, dove trovate i file da scaricare e tutte le istruzioni. Potrebbe risultare superfluo specificarlo, ma lo facciamo lo stesso: la mod è compatibile solo con la versione PC di Fallout 4.