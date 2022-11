Fallout 4, questa mod trasporta le spaventose atmosfere di Silent Hill nel Commonwealth

Dopo la mod di Fallout 4 che inserisce un cartonato di Todd Howard nel gioco, il titolo di Bethesda si è arricchito con un nuovo progetto dalle tinte... molto orrorifiche. Vi presentiamo 'Pilgrim: Dread The Commonwealth Remastered'.

Questa originale creazione per Fallout 4, realizzata dall'utente TreyM e disponibile sul sito di Nexus Mods, trasforma il Commonwealth in un posto assolutamente spettrale e oppressivo, le cui atmosfere ricalcano perfettamente quelle di titoli famosi come Silent Hill. La mod, in particolare, inserisce all'interno del gioco degli specifici effetti atmosferici come la pioggia battente e una nebbia fittissima, che siamo sicuri spaventerebbero anche i Ghoul più feroci.

Se siete curiosi di dare un'occhiata più da vicino al progetto di TreyM, vi basterà consultare il video che abbiamo allegato alla notizia.

Restando in tema mod, il mondo post-apocalittico del titolo di Bethesda si prepara ad accogliere pacchetti di modifiche anche più ambiziosi di quello che vi abbiamo mostrato. Il famoso progetto di Fallout London, ad esempio, si ripromette di ampliare sensibilimente l'offerta contenutistica del titolo originale attraverso l'introduzione, tra le altre cose, di ben 300 edifici esplorabili. Si tratta, pensate, di una creazione capace di colpire persino Bethesda stessa, che ha deciso di assumere il consulente tecnico principale Ryan Johnson.