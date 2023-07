Fallout 4 New Vegas, la mod remake torna a mostrarsi: arrivano le armi Recharger

Che cos'è Fallout 4 New Vegas? Trattasi di una mod decisamente ambiziosa che mira a creare una sorta di remake di Fallout New Vegas all'interno di Fallout 4. Il grande progetto era sparito dai radar da un po' di tempo, ma a due anni dall'ultimo video gli autori tornano alla carica con un nuovo filmato.

I modder hanno infatti aggiunto all'interno del quarto capitolo le armi della famiglia Recharger viste nel celebre spin-off targato Obsidian Entertainment, perfettamente funzionanti e già pronte per l'installazione scaricandole dal portare Nexus Mods. Nello specifico sono tre le bocche da fuoco che possono adesso essere sfruttate all'interno del gioco base: il Fucile Recharger, che può essere personalizzato con canne e mirini alternativi; la Pistola Recharger, più leggera ma anche più potente rispetto al fucile; infine l'MF Hyperbreeder Alpha, l'arma Recharger più potente ed efficace in circolazione.

Con questo ulteriore lavoro, seppur a rilento i modder si avvicinano un passo avanti in più verso la realizzazione del loro corposo progetto, desideroso di far rivivere i fasti dell'originale Fallout New Vegas del 2010 all'interno di Fallout 4 nel 2015. Il progetto ha avuto inizio 5 anni fa e da allora sono diversi i progressi compiuti, tuttavia per il momento non ci sono certezze su quando la mod verrà completata definitivamente.

Restando in tema, una patch fan made di Fallout 4 ha aggiunto tantissime novità all'opera Bethesda, abilitando DLSS, FSR e XESS.