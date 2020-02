Fallout 4 New Vegas: nuove cartoline dalla gigantesca mod che ricrea il GDR di Obsidian

Gli sviluppatori dilettanti del collettivo che sta dando forma al progetto di Fallout 4 New Vegas pubblicano delle nuove immagini ambientali del loro ormai celebre mod che promette di ricreare l'universo ludico, contenutistico e grafico del GDR culto di Obsidian Entertainment.

I lavori sul remake fan made di Fallout New Vegas, quindi, procedono spediti, o almeno questo è il messaggio che i suoi autori vogliono condividere con chi attende l'uscita di questa mod che ambisce a ricreare la Zona Contaminata del Mojave con gli strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Fallout 4.

La riedizione current-gen di New Vegas immaginata dai modder, però, non si limiterà a riportare in auge la lotta tra le fazioni che hanno caratterizzato la storia del capolavoro originario di Obsidian e Bethesda ma vanterà anche degli elementi di innovazione e originalità rappresentati, ad esempio, dall'aggiunta di personaggi secondari inediti, di nuove armi e di una pletora di missioni da completare esplorando liberamente la mappa open world.

Il lancio di questa promettente espansione amatoriale dovrebbe avvenire nel corso della seconda metà del 2020: chi possiede già una copia di Fallout 4 su PC potrà scaricarla in via del tutto gratuita.