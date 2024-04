Fallout 4: quante ore ci vogliono per finirlo e quanti finali ci sono?

Con l'uscita di Fallout 4 su PS5 e Xbox Series X/S per molti giocatori arriva l'occasione per riscoprire l'apprezzato Action/RPG di Bethesda pubblicato originariamente nel 2015 su PC, PS4 e Xbox One. Per alcuni potrebbe anche trattarsi della loro prima volta in assoluto con il quarto capitolo principale di Fallout.

Per questo motivo qualcuno potrebbe chiedersi quanto dura Fallout 4 nel complesso: calcolando i contenuti del gioco base, l'opera Bethesda richiede all'incirca 27 ore per portare a termine la trama principale, arrivando a durare oltre le 80 ore per chi invece vuole portare a termine anche tutti gli extra più rilevanti. Se invece siete tra coloro che intendono completarlo al 100% e scoprirne ogni singolo segreto, 159 ore potrebbero bastarvi.

La notevole durata dell'opera è legata anche alla presenza di diversi finali da sbloccare attraverso più partite. Quanti finali ci sono in Fallout 4? Senza scendere in troppi dettagli così da evitare ogni forma di spoiler, sono 4 in tutto gli epiloghi principali offerti dal gioco, con ciascuno di essi che offre inoltre delle piccole variazioni a seconda di determinate scelte ed azioni compiute durante l'avventura.

