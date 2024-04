Fallout 4: la pistola a dardi della serie TV è ora un'arma, grazie alla mod

La serie TV di Fallout su Amazon Prime Video sta avendo un successo notevole, al punto da aver riacceso anche l'interesse dei videogiocatori nei confronti della serie, tornata ad essere tra le più attive su piattaforme come Steam. Cogliendo l'occasione, alcuni modder stanno creando contenuti ispirati a quanto visto negli episodi della serie.

Una delle mod più popolari è sicuramente quella dedicata alla Dart Gun. Se avete visto almeno il primo episodio della serie TV, sapete benissimo di cosa stiamo parlando: si tratta infatti di una semplice pistola in grado di sparare dardi contenenti uno speciale sonnifero, così da mandare al tappeto chiunque venga colpito da uno di questi proiettili. Già nel primo episodio, infatti, vediamo la protagonista Lucy utilizzare l'arma più e più volte contro i misteriosi figuri che hanno preso d'assalto il suo Vault.

Ad aver realizzato la mod che prende il nome di Select Blaster è neeher, noto ai giocatori della serie Bethesda poiché è al lavoro anche sull'enorme mod Fallout London. Una volta installata la mod in questione, gli utenti potranno trovare l'arma all'interno del Vault 114: la sua posizione è nella cassaforte dell'ufficio del Sovrintendente. Dopo averla raccolta una prima volta, i giocatori potranno realizzarne altri esemplari tramite il crafting e potranno anche fabbricare le speciali munizioni utilizzate dall'arma.

Come se non bastasse, il creatore di Select Blaster ha deciso di includere anche numerose personalizzazioni per la bocca da fuoco, così che i giocatori possano scegliere di trasformarla in un blaster tramite un tavolo da lavoro. Tra le altre caratteristiche della mod troviamo un set di animazioni adatte sia alla prima che alla terza persona e la possibilità di trovare una versione leggendaria della Dart Gun a partire dal livello 15.

Chiunque fosse interessato al download, può scaricare la mod dalla sua pagina ufficiale su NexusMods, dove sono presenti anche le istruzioni per l'installazione.

