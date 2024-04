Fallout 4: quando esce su PS5 e Xbox Series X, che novità ci sono e cosa cambia?

Pubblicato nel 2015 su PC, PS4 e Xbox One, Fallout 4 si prepara ad uscire ora su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, presto il gioco Bethesda riceverà un corposo aggiornamento gratuito per le console di attuale generazione, che porterà in dote numerose migliorie tecniche e nuovi contenuti.

Iniziamo dalla cosa più importante, ovvero la data di uscita di Fallout 4 su PS5 e Xbox Series X/S: la data da segnare sul calendario è quella del 25 aprile 2024, da questo giorno il gioco sarà in vendita sugli store digitali in versione current-gen, tutti i possessori delle edizioni PS4 e Xbox One potranno effettuare l'aggiornamento gratis e senza costi aggiuntivi di nessun tipo.

Questo aggiornamento porta in dote le modalità Qualità e Performance, come da tradizione la prima darà risalto alla risoluzione mentre la seconda al framerate. Ci sarà anche un aggiornamento (sempre gratuito) per le versioni PS4 e Xbox One, con risoluzione di bug e migliorie alla stabilità ma non finisce qui perché Fallout 4 si aggiornerà anche su PC con il supporto per monitor Widescreen e Ultra Widescreen, oltre a correzioni per la modalità Creation Kit e il supporto per Steam Deck.

Sempre dal 26 aprile sarà disponibile anche il DLC Resti dell'Enclave, scaricabile gratuitamente e che include i seguenti bonus, oltre alla missione Echi dal Passato:

Skin per armi dell’Enclave

Skin per armatura dell’Enclave

Cannone Tesla

Missione aggiuntiva Echi dal Passato

Armatura atomica Inferno

Armatura atomica X-02

Inceneritore pesante

Infine arriverà (anche in questo caso scaricabile gratis) il Pacchetto Armi Improvvisate con il lanciatore di palle da baseball, la sparachiodi e il maialino salvadanio. Niente male per un videogioco uscito ben nove anni fa, vero?

Il successo della serie Fallout su Prime Video sta spingendo i videogiochi, con Fallout 4 e Fallout 76 che stanno registrando nuovi picchi di giocatori attivi in questi ultimi giorni.

