Fallout 4, nuovi segreti e bocche da fuoco in questa mod ispirata a New Vegas!

Se la mod grafica di 43 GB per Fallout 4 non fosse abbastanza per riportarvi nelle lande desolate del Commonwealth, allora forse abbiamo qualcosa che fa al caso vostro: si tratta di un nuovo pacchetto fan-made ispirato a New Vegas che introdurrà diversi contenuti interessanti.

Il pacchetto, denominato 'A taste of blues' e disponibile sul sito di Nexus Mods, riporta i giocatori nello stabilimento X-49 per scoprirne i segreti più reconditi e sbloccare nuovi equipaggiamenti. Stando a quanto riportato dagli sviluppatori sul sito, questa mod darà rispettivamente accesso a:

14 nuove armi perfettamente ricreate e disponibili in diverse varianti

6 nuovi oggetti per il vestiario

7 nuovi oggetti di cura

32 nuovi item per il workshop del gioco

Ma c'è anche chi ha pensato a pacchetti più simpatici e irriverenti, come ad esempio la mod che introduce cartonati di Todd Howard in Fallout 4, un progetto che ha fatto il giro del web in poche ore, scatenando l'ilarità della community del famoso GDR. Questa mod, in particolare, inserisce nel gioco due diverse varianti dell'uomo immagine di Bethesda, proposto con texture che arrivano addirittura fino al 4K.

Non mancano poi i pack più creepy. Ad esempio, la mod di Fallout 4 ispirata a Silent Hill è perfetta per chi ama addentrarsi in posti infestati e spettrali.