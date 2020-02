Fallout 4 sembra Silent Hill nel video della mod horror Whispering Hills 2

Lo sviluppatore amatoriale Mangaclub ha pubblicato la versione finale di Whispering Hills 2, una mod horror di Fallout 4 che trasforma il kolossal ruolistico di Bethesda in un incubo digitale proveniente dalla dimensione a tinte oscure di Silent Hill.

La Definitive Edition 2.5 della già conoscita mod di Fallout 4 come Silent Hill rende ancora più opprimente l'esperienza ludica del progetto fan made con l'ingresso della fitta nebbia biancastra che caratterizza l'epopea horror di Konami.

Tra le innovazioni contenutistiche compiute dal modder rispetto alla precedente versione di Whispering Hills, è poi impossibile non citare l'aggiunta di numerosi suoni ambientali a dir poco disturbanti e, soprattutto, l'introduzione di una meccanica ingame che induce i mostri a trascinare gli utenti nell'Otherworld, la dimensione parallela che si alimenta delle paure degli umani per prosciugarne l'anima.

Le modifiche apportate da Mangaclub dovrebbero stravolgere l'esperienza di gioco e la progressione ruolistica della versione originaria di Fallout 4, consentendo agli utenti di seguire nuovi percorsi nell'esplorazione del Commonwealth in ragione della presenza di nuovi mostri da incrociare nelle aree all'aperto e nei corridoi angusti degli edifici della Zona Contaminata di Boston. La mod Whispering Hills 2 per la versione PC di Fallout 4 è scaricabile gratuitamente dalle pagine di ModDB: date un'occhiata al video dimostrativo che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa total conversion in salsa horror.