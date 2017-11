Fallout 4 e Skyrim Special Edition si aggiornano per il supporto a Xbox One X

Come annunciato oggi dasono da ora aggiornati per il supporto a Xbox One X, la potente console mid-gen di Microsoft.

Su Xbox One X, Fallout 4 sarà in grado di raggiungere i 4K dinamici, oltre a supportare una draw distance superiore per alberi, piante, oggetti ed NPC, e presentare effetti di illuminazione volumetrica migliorati. La patch scaricabile pesa 19GB.

Skyrim Special Edition, invece, beneficerà della sola risoluzione in 4K dinamici, che potrete abilitare scaricando l'aggiornamento da 8GB.

I due titoli vanno quindi ad aggiungersi alla già folta schiera di giochi che supportano Xbox One X, tra cui troviamo: Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider, Fallout 3, The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls Online: Morrowind, The Evil Within 2, e Wolfenstein II: The New Colossus. Manca ancora all'appello DOOM, che riceverà in seguito il supporto per la console Microsoft.