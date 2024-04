Fallout 4: in tanti tornano dopo lo show di Amazon, ma gli obiettivi non funzionano

Se in preda all'hype dello show di Amazon dedicato a Fallout avete deciso di tornare nelle wasteland di Fallout 4 solo per scoprire che gli obiettivi non funzionano su Xbox, sappiate che non siete i soli.

Come riportato da True Achievements, sembra proprio che su console Xbox un problema tecnico impedisca ai giocatori di sbloccare gli obiettivi del gioco. Secondo i dati raccolti dal portale, l'ultima volta che qualcuno ha sbloccato un obiettivo di Fallout 4 nel gioco base o in una qualsiasi delle sue espansioni DLC è stato il 30 marzo. Da allora, sono arrivate segnalazioni sul problema in questione, moltiplicatesi per via del ritorno di molti giocatori rimasti evidentemente entusiasti dello show di Amazon.

Non siamo esattamente sicuri del motivo per cui tutti gli obiettivi di Fallout 4 non possano essere ottenuti attualmente sulla console Microsoft. L'edizione Xbox di Fallout 4 sembra essere l'unica interessata da questo problema: i giocatori stanno regolarmente sbloccando gli obiettivi in ​​Fallout 4 su Steam e i trofei su console PlayStation. Per fortuna, Bethesda è venuto rapidamente a conoscenza del problema, ed ha così dichiarato in un post sulle sue pagine di supporto: "Stiamo attualmente indagando su un problema per cui gli obiettivi non vengono sbloccati per Fallout 4 su Xbox". Chissà che la correzione non arrivi proprio con l'update next-gen di Fallout 4 in programma per il 25 aprile.

Se non l'aveste già fatto, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione della serie TV di Fallout, che si è rivelata la sorpresa dell'anno in ambito televisivo.

