Fallout 4: trailer per London, la mod grande quanto un DLC principale

A distanza di quasi sei anni dal suo esordio sul mercato, Fallout 4 continua a far parlare di sé e stavolta lo fa grazie alla community di modder che si sono riuniti per dare vita a una vera e propria espansione per il gioco Bethesda, dalle dimensioni paragonabili a un vero e proprio DLC di punta.

Gli autori di questo sorprendente contenuto sono sia veterani che neofiti dell'industria videoludica, che procedono spediti nello sviluppo di questo proprio contenuti per il quarto capitolo della storica serie Action/RPG. Il lavoro svolto finora risulta impressionante come si può vedere dal trailer che hanno diffuso attraverso Youtube, che ci porta ad esplorare una realtà completamente inedita all'interno del franchise, con una Londra post-apocalittica ricreata con grande cura ed attenzione ad ogni particolare. Si tratta di un setting del tutto inedito rispetto alla serie principale, che nel corso degli anni è sempre stata ambientata negli Stati Uniti. Le atmosfere promettono comunque di essere fedeli allo stile che da sempre caratterizza Fallout, per la soddisfazione di tutti i fan di lunga data del franchise.

I lavori su Fallout London andranno avanti ancora a lungo e al momento non sembra esserci una precisa data d'uscita, ma il filmato di presentazione di certo non è passato inosservato, come testimoniato dalle visualizzazioni oltre il milione. Restando in tema, la mod Whispering Hills rende Fallout 4 come Silent Hill. E ancora, ecco la mod di Fallout 4 ambientata a Miami.