Fallout 4, è ufficiale: in arrivo l'Update Nextgen su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S

I festeggiamenti per i 25 anni di Fallout proseguono con l'annuncio, da parte degli stessi ragazzi di Bethesda Softorks, dello sviluppo dell'Update Nextgen di Fallout 4 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La casa di sviluppo interna agli Xbox Game Studios conferma di essere al lavoro su questo importante aggiornamento che coinvolgerà non solo i possessori del kolossal GDR su piattaforme Xbox di ultima generazione (e chi ne fruisce su Game Pass), ma anche gli acquirenti del titolo su PC Windows e PlayStation 5.

L'update in questione sarà lanciato nel corso del 2023 e potrà essere scaricato gratuitamente su tutte le piattaforme. L'aggiornamento introdurrà una modalità Prestazioni con framerate elevato, una modalità Qualità per giocare in 4K, numerose correzioni di bug, contenuti bonus del Creation Club e altro.

Rimaniamo perciò in attesa di conoscere la data di lancio ufficiale dell'Update Nextgen di Fallout 4 su PC, PS5 e Xbox Series X/S (come pure su Xbox e PC Game Pass). Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sui 25 anni della serie cult di Fallout, con tanti spunti di riflessione offertici da Raffaello Rusconi sull'ormai iconica serie GDR di Bethesda.