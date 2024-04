Fallout 4: l'Update Next Gen ha una data! Tutte le novità in arrivo su PC, PS5 e Xbox

L'attesissimo lancio della Serie TV di Fallout offre a Bethesda l'occasione ideale per annunciare la data e i contenuti dell'Update Next Gen di Fallout 4, un aggiornamento gratuito che porterà in dote numerose migliorie, aggiunte e ottimizzazioni su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La prima e, forse, più importante novità dell'Update Next Gen è ovviamente rappresentata dal potenziamento grafico e prestazionale promessoci dagli studi Bethesda con l'aggiunta su PS5 e Xbox Series X|S dei preset Quality e Performance per giocare a 60fps o con una risoluzione aumentata. Gli sviluppatori della sussidiaria degli Xbox Game Studios preannunciano anche l'arrivo di un aggiornamento gratuito su PS4 e Xbox One che introdurrà numerose migliorie alla stabilità, all'accessibilità e alla progressione delle missioni.

Gli interventi compiuti da Bethesda interesseranno anche l'utenza PC, con l'arrivo di numerose funzionalità come il supporto per configurazioni widescreen e ultra-widescreen oltre a diversi correttivi per il Creation Kit e alla 'spunta' per Fallout 4 come Gioco Verificato su Steam Deck.

Ad accompagnare questo update gratuito ci saranno poi i Resti dell'Enclave, un pacchetto aggiuntivo scaricabile gratis dal Creation Club che sbloccherà l'accesso alle skin e agli equipaggiamenti della famigerata organizzazione pre-bellica dell'Enclave e ad una nuova missione, Echi dal Passato".

Skin per armi dell’Enclave

Skin per armatura dell’Enclave

Cannone Tesla

Armatura atomica Inferno

Armatura atomica X-02

Inceneritore pesante

Non meno interessante è poi il Pacchetto Armi Improvvisate, anch'esso disponibile gratis con l'update di Fallout 4 che includerà al suo interno un lanciatore di palle da baseball, una sparachiodi e un maialino salvadanaio. E che dire allora dell'Officina Halloween con le 38 decorazioni di Halloween della Società Tecnocratica del New England?

L'Update Next Gen di Fallout 4 sarà disponibile a partire dal 25 aprile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In calce alla notizia trovate la galleria immagini con i contenuti inediti annunciati da Bethesda.

