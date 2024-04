Fallout 4: l'Update Next-Gen 'romperà' le mod? Bethesda chiarisce

Manca ormai poco al lancio dell'Update Next-Gen di Fallout 4 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e così il team social di Bethesda si riaffaccia su Twitter/X per fornire un importante chiarimento in merito ai problemi di compatibilità con le attuali mod del GDR open world.

Con un post condiviso sulle pagine dei profili social ufficiali della serie videoludica di Fallout, Bethesda si rivolge direttamente ai tanti esploratori della Zona Contaminata del Commonwealth che amano arricchire la propria esperienza interattiva servendosi delle mod di Fallout 4 per spiegare loro che "alcune mod per PC si basano su contenuti sensibili che saranno interessati dai cambiamenti previsti con l'Update Next-Gen. Tuttavia, abbiamo lavorato per ridurre al minimo l'impatto sulla maggior parte delle mod della community".

Quali saranno le mod non più compatibili con Fallout 4? In ragione della mole spropositata di patch fan made, pacchetti di texture e DLC amatoriali realizzati dalla community in questi anni, per Bethesda è impossibile determinare in maniera esatta le mod che risulteranno essere incompatibili con l'Update Next-Gen di Fallout 4.

Per scoprire quali e quante mod saranno interessate da questi problemi di compatibilità su PC (e se si renderà necessario un intervento da parte dei relativi autori per aggiornarle alla nuova versione), non ci resta che attendere il lancio dell'Update Next Gen di Fallout 4, previsto per il 25 aprile in via del tutto gratuita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale su dove giocare tutti i Fallout e quali sono su Game Pass e PS Plus.

