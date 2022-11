Fallout 4, Update Nextgen scansati! Una mod stravolge la grafica del GDR, ma pesa 43 GB

In attesa dell'Update Nextgen di Fallout 4 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, i programmatori amatoriali di NexusMods si 'organizzano in proprio' e sfornano un enorme DLC gratuito che stravolge il comparto grafico del GDR di Bethesda.

L'ultimo lavoro svolto dal collettivo di sviluppatori indipendenti guidato da 'Luxor8071' si prefigge lo scopo di migliorare l'aspetto di tutte le texture del kolossal post-apocalittico di Bethesda. Il pacchetto grafico fan made sostituisce infatti la bellezza di 10.000 texture del gioco base e delle espansioni ufficiali, con interventi che abbracciano i modelli poligonali di personaggi e creature, le ambientazioni, le architetture e tutti gli equipaggiamenti.

L'approccio adottato dai modder segue il doppio binario dell'originalità (per le texture degli oggetti inediti delle mod supportate da questo DLC amatoriale) e del rispetto del lavoro svolto da Bethesda nella ricostruzione della Zona Contaminata di Boston, senza stravolgere l'aspetto del gioco ma 'limitandosi' a migliorarne sensibilmente la definizione (supponiamo attraverso l'impiego di software basato su IA Neurale).



Va da sé che l'utilizzo di queste texture ad altissima risoluzione comporti un maggiore dispendio di risorse hardware, a cominciare dallo spazio di archiviazione necessario per finalizzare l'installazione dei 43 GB di dati riversati in questo pacchetto aggiuntivo. In calce alla notizia trovate il link per scaricare il pacchetto grafico Fallout 4 HD Overhaul 2K. Sapevate inoltre che Fallout 4 sta ricevendo le armi di COD Modern Warfare 2 grazie ai modder?