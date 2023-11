Fallout 4: l'update per PS5 e Xbox Series X|S è ancora lontano? Le ultime da Pete Hines

A dispetto dell'addio di Pete Hines da Bethesda, l'ormai ex Head of Global Publishing della software house statunitense continua a interagire con la community per fornire dei piccoli ma interessanti aggiornamenti sullo sviluppo dell'update next gen di Fallout 4 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Come ben sapranno tutti gli appassionati della serie post-apocalittica di Bethesda, è trascorso oltre un anno dall'annuncio ufficiale dell'update next gen di Fallout 4. Nella speranza di ricevere un chiarimento da parte di Hines, diversi utenti hanno perciò deciso di interagire con l'ex dirigente di Bethesda per ottenere delle informazioni sull'attuale stadio di sviluppo di questo aggiornamento e, conseguentemente, sulle tempistiche di lancio su piattaforme Sony e Microsoft dell'attuale generazione (come pure su PC).

Discutendo proprio dello sviluppo dell'update next gen di Fallout 4, l'ex responsabile della comunicazione e delle pubblicazioni di Bethesda ha spiegato alla community che "ho provato a ricevere un aggiornamento prima di partire, ma non c'è niente di abbastanza concreto da poter condividere".

Stando a quanto suggerito da Hines, quindi, il lancio dell'update di Fallout 4 sarebbe ancora lontano, proprio in ragione dell'assenza di 'aggiornamenti abbastanza concreti' citati dallo stesso ex esponente di Bethesda. Nell'attesa di un chiarimento da parte degli sviluppatori della sussidiaria di ZeniMax e Microsoft, vi consigliamo di restare su queste pagine per leggere il nostro speciale con la classifica dei videogiochi di Fallout.