Fallout 4 VR disponibile ora per il visore HTC Vive

: Bethesda annuncia cheè ora disponibile anche su. Un vero gioco open-world che offre un impareggiabile numero di contenuti in VR per i giocatori, compreso il vero core del gioco, ma con nuove feature come il nuovissimo combat system, il crafting e i sistemi di costruzione completamente re-inventati per la realtà virtuale.

Come unico sopravvisuto di Vault 111, il giocatore entrerà in un mondo distrutto da una guerra nucleare e dovrà ricostruire Wasteland determinando il fato dei suoi abitanti. In un mondo tanto vasto, i giocatori potranno interagire con centinaia di location, personaggi, quest, tutto mentre collezioneranno, miglioreranno e costruiranno migliaia di oggetti grazie al più avanzato sistema di crafting di sempre. Grazie a una grafica completamente rinnovata e ad un nuovo motore di illuminazione, Wasteland sarà portata alla vita come mai prima d’ora. Dalle foreste del Commonwealth alle rovine di Boston, ogni location è ricolma di nuovi dettagli dinamici.