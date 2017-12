Fallout 4 VR: pubblicati i requisiti di sistema e un nuovo video gameplay

Con l'uscita didietro l'angolo,ha deciso di pubblicare i requisiti di sistema del gioco e un nuovo video gameplay. Il vostro PC sarà abbastanza potente da reggere Fallout 4 in realtà virtuale?

Di seguito vi elenchiamo i requisiti di sistema minimi e raccomandati di Fallout 4 VR:

Requisiti minimi

Sistema Operativo: Windows 7/8.1/10 (versione 64-bit)

Processore: CPU: Intel Core i5-4590 or AMD FX 8350 o superiore

Memoria: 8 GB RAM

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56 o superiore

Hard Disk: 30 GB di spazio libero

Requisiti raccomandati

Sistema Operativo: Windows 7/8.1/10 (versione 64-bit)

Processore: CPU: Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 16 GB RAM

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1080 / AMD RX Vega 64

Hard Disk: 30 GB di spazio

In cima alla notizia, invece, vi abbiamo riportato un nuovo video gameplay del gioco, permettendovi di dare un ulteriore sguardo alle caratteristiche di Fallout 4 VR. Ricordiamo che il titolo arriverà in esclusiva per HTC Vive il 12 dicembre.