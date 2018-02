Fallout 4 VR e Skyrim VR sono i giochi più remunerativi del 2017 per la realtà virtuale

ha pubblicato i dati di vendita relativi al mercato VR del 2017: sui titoli che hanno generato i guadagni più alti sono stati rispettivamente Fallout 4 VR Skyrim VR . Il pubblico ha appetito di esperienze di gioco più complesse?

Il gioco più venduto per visori VR PC è stato Fallout 4 VR, producendo un guadagno pari a 4,7 milioni di dollari. A seguire troviamo SUPERHOT VR con 3 milioni di dollari, Job Simulator con 2,8 milioni di dollari, Raw Data con 2,5 milioni e Arizona Sunshine con 2,4 milioni.

Passando a PlayStation VR, invece, troviamo in prima posizione Skyrim VR con ricavi pari a 2,2 milioni di dollari, seguito da Job Simulator con 1,6 milioni di dollari, SUPERHOT VR con 1,1 milioni, Batman Arkham VR con 1 milione e I Expect You to Die con 0,7 milioni. Curiosamente, i numeri del visore Sony sono più bassi anche al netto di una base installata più ampia, senza contare l'assenza di produzioni interne come Farpoint dalla top 5.

Tirando le somme, il settore VR ha prodotto 554 milioni di dollari di ricavi, dei quali il 55% da attribuirsi alla vendita di videogiochi dedicati. Un settore che continua a crescere nel tempo seppur a rilento, con un fatto che sembra emergere chiaramente dai dati di vendita: gli utenti hanno appetito di grandi produzioni come Fallout 4 VR e Skyrim VR, titoli che possono accendere notevolmente l'interesse del pubblico che guarda con curiosità alla realtà virtuale.