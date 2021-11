Fallout 5: un primo concept già esiste? Parla Todd Howard

Il prossimo futuro di Bethesda è già ben delineato, tra Starfield in uscita l'11 novembre 2022 e The Elder Scrolls VI in sviluppo nonostante sia completamente sparito dai radar dopo il teaser trailer mostrato all'E3 2018. E per quanto riguarda Fallout?

Sebbene a inizio 2021 si erano diffusi rumor su Fallout 5 in fase di sviluppo, finora la compagnia non ha mai parlato in alcun modo del futuro del franchise, continuando a concentrare i propri sforzi sui nuovi contenuti per Fallout 76. Tuttavia, nel corso di un evento di IGN.Com volto a celebrare il decimo anniversario di The Elder Scrolls V Skyrim, il director di Bethesda Todd Howard ha confessato che una prima idea sul futuro Fallout 5 è già stata messa nero su bianco, ma che ci vorrà ancora moltissimo tempo prima che ne derivi un progetto vero e proprio.

"Fallout è davvero parte del nostro DNA", dice Howard aggiungendo che "non posso sapere cosa accadrà, ma abbiamo già un'idea su Fallout 5, su cosa vorremmo fare". Un concept dunque già esiste, ma le parole di Howard lasciano intendere che non bisogna illudersi di vederlo concretizzato in tempi brevi: "Se potessi far uscire Fallout 5 adesso, lo farei. Mi piacerebbe trovare un modo per velocizzare quanto facciamo, ma adesso non posso proprio dire nulla, neanche cosa accadrà o quando".

La strada verso il quinto capitolo principale della celebre serie Action/RPG deve ancora iniziare, ma una cosa sembra certa: una prima bozza c'è, e Fallout 5 prima o poi vedrà la luce.