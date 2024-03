Fallout: 5 Easter egg che potrebbero esservi sfuggiti nel trailer della Serie TV

Non sarà Fallout 5, ma la serie TV di Amazon Prime Video è stata sviluppata da Jonathan Nolan e Lisa Joy come se lo fosse. Per questo motivo risulta essere molto rispettosa dell'immaginario del franchise videoludico, come testimoniano questi 5 Easter egg apparsi nel trailer della serie TV di Fallout.

Questo non può sfuggire nemmeno ai fan più distratti in assoluto. La scritta "Please stand by" appare in diversi momenti del trailer di Fallout, compresa una scena al minuto 2:20 che mostra dei personaggi in fuga. I videogiocatori di Fallout conoscono molto bene la scritta "Please stand by", che sta a significare "Per favore, resta in attesa", dal momento che è solita apparire nelle schermate di caricamento dei videogiochi. Negli anni ha acquisito un'aura talmente iconica da diventare oggetto di fan art ed essere utilizzate per il merchandise ufficiale.

Lo Stimpak

Al minuto 0:52 del trailer di Fallout è possibile vedere Lucy, la protagonista interpretata da Ella Purnell, entrare all'interno di un negozio, nella cui vetrina si trova in bella mostra uno Stimpak, oggetto ben noto ai videogiocatori. Trattasi del più classico dei medikit, che nei videogiochi serve a curare il proprio personaggio. Nel mondo di gioco è possibile trovarlo in molteplici varianti, ma quella mostrata nel trailer della serie TV è la più classica e diffusa.

Nuka Cola

Tra i simboli più riconoscibili dell'universo di Fallout figura senza ombra di dubbio la Nuka Cola, bevanda emblema della cultura degli Stati Uniti d'America pre-guerra nucleare. Duecento anni dopo, i tappi delle bottiglie di Nuka Cola sono diventati la valuta delle Wasteland. Al minuto 2:03 del trailer è possibile vedere un cartellone pubblicitario a forma di Nuka Cola alle spalle di Cooper Howard, un cacciatore di taglie ghoul interpretato da Walton Goggins. È sfocato a causa della profondità di campo, ma è perfettamente riconoscibile.

Shady Sands

Adesso ci addentriamo nella lore di Fallout. Al minuto 0:37 è possibile vedere l'insegna di una biblioteca pubblica, sulla cui sommità appare il nome di Shady Sands. Le antenne dei fan di lunghissima data dovrebbero essersi già drizzate, dal momento che si tratta di una città già apparsa nei primi due videogiochi della serie, Fallout e Fallout 2. Trattasi della capitale della Repubblica della Nuova California, nella quale è ambientata anche la serie televisiva. Più precisamente, lo show si svolge nella terra devastata di una Los Angeles post-apocalittica.

New California Republic

A proposito della New California Republic, la bandiera di questo futuristico stato post-apocalittico appare al minuto 2:25 mentre viene sventolata nel bel mezzo di una terribile battaglia. Come il cartellone della Nuka Cola, anche la bandiera della New California Republic è sfocata a causa della profondità di campo, ma come potete vedere nell'immagine qui sopra risulta essere inconfondibile.

