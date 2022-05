Fallout 5: fan immaginano il nuovo capitolo in Unreal Engine 5, ecco il concept trailer

Bethesda è impegnatissima nei lavori su Starfield e sappiamo che la compagnia di Microsoft continua a lavorare parallelamente su The Elder Scrolls VI, sebbene l'RPG fantasy sia ben lontano dalla sua ultimazione. Ma quando arriverà un nuovo capitolo di Fallout?

Probabilmente dovremo attendere ancora un po' di tempo prima che Bethesda sia pronta a presentare la nuova iterazione della serie post-apocalittica, e così ci ha pensato un collettivo di fan e artisti ad immaginare una possibile versione di Fallout 5.

Il canale YouTube Enfant Terrible ha pubblicato un suggestivo filmato in cui possiamo ammirare un concept trailer fanmade di Fallout 5 realizzato tramite l'innovativo Unreal Engine 5. A partire dalle lande desolate, passando per le strutture in rovina, le tute antiradiazioni e i vetusti apparecchi informatici: tutto è rispettoso dell'estetica retro-futuristica di cui si caratterizza il franchise. Il gruppo di artisti che ha dato vita al progetto ha fatto largo utilizzo delle ultime feature offerte dal sempre più sorprendente Unreal Engine 5, tra cui Maya, Substance 3D Painter, Redshift, Blender, Cinema 4D, Unigine, 3DS Max, Photoshop, Quixel Mixer, Quixel Megascans, Marvelous Designer, Character Creator, Lumen, Nanite, World Creator, Zbrush, Rokoko Smartsuit 2, Quixel Suite, 3D Substance Designer e i vari VFX.

Pur rimanendo sul vago, Todd Howard ha affermto che Bethesda ha già un'idea su come vorrebbe realizzare Fallout 5.