Fallout 5 è in fase di sviluppo? Bethesda sta lavorando ad alcuni giochi non annunciati

Phil Spencer è stato il protagonista dell'ultimo podcast di Major Nelson e in questa occasione il responsabile della divisione Xbox ha parlato anche di Bethesda, confermando che l'acquisizione verrà completata entro l'anno e che la compagnia del Maryland rappresenta un assets fondamentale per il futuro di Xbox.

Bethesda sarà fondamentale per il futuro di Xbox, ribadisce Spencer, il quale conferma nuovamente come ci sia stato fin da subito un rapporto positivo tra le due parti con Microsoft pronta a supportare Bethesda in tutto e per tutto e affermando che "presto ci saranno notizie interessanti. Non vedo l'ora che questa acquisizione si concluda in modo tale da poter lavorare come una sola grande azienda, sono entusiasta di Starfield e di altri giochi, alcuni annunciati e altri da annunciare, su cui Bethesda sta lavorando."

Proprio quei "giochi ancora da annunciare" hanno acceso le speranze della community e c'è chi ipotizza l'arrivo di Fallout 5 nel prossimo futuro e chi spera magari in una nuova IP targata Bethesda Game Studios. La compagnia è impegnata su The Elder Scrolls VI e Starfield, Fallout 5 potrebbe dunque rappresentare il terzo asso nella manica di una lineup sulla carta molto interessante.

Al momento in ogni caso nulla è stato confermato e si tratta solamente di supposizioni, non è detto che Fallout 5 esista davvero e Phil Spencer non si è sbilanciato citando giochi o IP in particolare.