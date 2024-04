Fallout: i 5 migliori easter egg, segreti e citazioni della serie TV più amata del 2024

Abbiamo visto come la serie TV di Fallout citi apertamente i videogiochi Bethesda, e non poteva essere altrimenti. Ma oltre a citazioni dirette ci sono anche una serie di easter eggs e riferimenti nascosti: eccone 5 che probabilmente vi siete persi!

Il numero di telefono di Fallout

Nel primo episodio di Fallout, Cooper registra uno spot per la Vault-Tec e nel frattempo compone il numero di telefono 213-25-VAULT (o 213-258-2858). Ovviamente c'è chi ha provato a chiamare questo numero... il risultato? Dall'altro capo della cornetta si sentono 20 secondi di urla strazianti, probabilmente in relazione al mistero del Vault 4.

Please Stand By

Sempre nella prima puntata, un proiettore in una abitazione viene colpito e mandato KO, salvo poi tornare a trasmettere dopo poco. E cosa trasmette? Il celebre monoscopio di Fallout con la scritta Please Stand By, diventato famoso come schermata di caricamento di Fallout 3 e Fallout 4.

Le musiche di Fallout

La colonna sonora di Fallout include alcune canzoni tratte da giochi come Fallout 3 e Fallout New Vegas. Qualche esempio? Orange Colored Sky (Nat King Cole) che possiamo sentire nel primo episodio o Into Each Life Some Rain Must Fall (The Ink Spots) del secondo episodio. Mentre il brano We Three (sempre degli Ink Spots lo abbiamo ascoltato per la prima volta in Fallout 76.

Un'arma nostalgica

Nel secondo episodio della serie, Lucy e Maximus utilizzano una pistola che non sembra provenire da Fallout 3, Fallout 4 o Fallout 76. Ma è comunque un'arma molto famosa tra gli appassionati della serie di videogiochi ed è infatti una delle primissime pistole che avremo modo di usare nel primo Fallout.

Sunset Sarsaparilla

Non c'è solo la Nuka Cola! Nel terzo episodio della serie Prime un cartellone pubblicitario sponsorizza la bevanda Sunset Sarsaparilla. Ma esiste davvero? No, però è un altro riferimento ai videogiochi e più precisamente a Fallout New Vegas, dove la Sunset Sarsaparilla è una birra molto popolare.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.