Fallout 5 a New Orleans e 'in stile Mad Max': il sogno proibito di un ex Bethesda

Non contento del clamore mediatico suscitato dalle sue ultime anticipazioni su gameplay e contenuti di Starfield, l'ex sviluppatore Bethesda Nate Purkeypile ha consigliat a Todd Howard e compagni di ambientare Fallout 5 a New Orleans e di stravolgerne il gameplay con un approccio 'in stile Mad Max'.

Con l'uscita di Fallout 5 davvero molto lontana in funzione degli impegni presi da Bethesda con i lavori su Starfield da ultimare prima di passare allo sviluppo di The Elder Scrolls 6, Purkeypile manda a briglie sciolte l'immaginazione e svela dove ambienterebbe il prossimo capitolo della saga post-apocalittica.

L'ex sviluppatore di Bethesda esordisce nel suo discorso affermando che "probabilmente quello che voglio io non coinciderà mai con quello che vorranno fare loro. Ad esempio, non credo che ambienteranno mai un gioco di Fallout fuori dai confini degli Stati Uniti, almeno non per un capitolo della serie 'maggiore'. Perciò si tratta solo di scegliere uno dei posti più interessanti o peculiari dell'America. Dipendesse da me lo ambienterei a New Orleans o magari in Colorado, ma preferirei di gran lunga New Orleans perché è una città che mi ha sempre affascinato, la trovo stupenda".

Purkeypile entra poi nel merito degli interventi che Bethesda dovrebbe compiere per innovare il gameplay: "Mi piacerebbe vederli osare un po', ad esempio con l'aggiunta dei veicoli da guidare. Ma probabilmente non accadrà mai perché comporterebbe troppe modifiche al gameplay, sarebbe un approccio molto diverso nella progettazione della mappa open world. Un po' come l'ultimo gioco di Mad Max".