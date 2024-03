Fallout 5 è realtà? No, ma la serie TV ci va vicino, assicura Nolan

Dopo Starfield, il prossimo grande progetto di Bethesda destinato a vedere la luce dovrebbe essere The Elder Scrolls 6, il cui annuncio è avvenuto nientepopodimeno che sei anni fa. Al momento, dunque, Fallout 5 risulta essere completamente fuori dai radar, per fortuna i fan della serie potranno distrarsi con l'imminente show televisivo di Amazon.

In arrivo a partire dal il prossimo 12 aprile su Amazon Prime Video, la serie televisiva di Fallout appare davvero promettente. Nei ruoli di showrunner ci sono i coniugi Lisa Joy e Jonathan Nolan, quest'ultimo fratello del più famoso Christopher Nolan e già co-autore di film come The Prestige, The Dark Night e Interstellar. Nel cast ci sono invece Ella Purnell, una giovane ragazza appena uscita da un Vault che funge da principale protagonista, e Walton Goggins, un pistolero e cacciatore di taglie ghoul.

Lo show racconterà una storia inedita nell'universo di Fallout, dunque non rappresenterà un adattamento di un videogioco specifico. Questa è stata una delle condizioni stabilite da Todd Howard e Bethesda, i quali nel corso degli anni si sono sempre dimostrati restii a concedere i diritti per un serie televisiva o un film estrapolati da un gioco specifico. A tal proposito, durante una chiacchierata con Total Film, Nolan ha dichiarato: "Fallout, nella mia carriera, è più vicino al lavoro che abbiamo fatto nell'adattamento di Batman, un universo nel quale c'è così tanto da raccontare che non c'è una versione canonica di esso, dunque sei libero di inventare la tua storia".

A suo dire, la serie potrebbe essere considerata quasi come una sorta di Fallout 5: "Ogni gioco ha la sua storia - città diversa, protagonista differente - calata nella medesima mitologia. La nostra serie si mette in relazione ai giochi esattamente come i giochi lo fanno con gli altri giochi. È quasi come Fallout 5. Non voglio sembrare superstizioso, ma è come una versione non interattivo di esso, non è vero?".

Solo il tempo potrà stabilire la posizione della serie di Fallout nel cuore dei fan della serie, dunque prima di salutarvi vi rinnoviamo l'appuntamento al 12 aprile, quando la serie TV di Fallout debutterà su Amazon Prime Video.