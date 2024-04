Fallout 5 tra reveal e data d'uscita: Todd Howard riflette sugli sbagli del passato

Dopo aver promesso l'arrivo di grandi novità per Starfield, Todd Howard coglie l'occasione offertagli da IGN.com per discutere dell'annuncio e della data di lancio di Fallout 5 condividendo delle riflessioni sugli sbagli commessi in passato dalla macchina comunicativa di Bethesda.

Nel riallacciarsi all'enorme interesse suscitato dalla miracolosa Serie TV di Fallout, l'esponente di Bethesda Game Studios non nasconde il suo entusiasmo per il 'ritorno di fiamma' della community ma, nel guardare al futuro rappresentato da Fallout 5, si dice altresì consapevole degli errori compiuti in passato nel fornire prematuramente delle indicazioni sulle tempistiche di lancio.

"Mi chiedete quando esce Fallout 5? Beh, d'ora in avanti eviterò di mettere date su qualsiasi cosa. È un errore che non commetterò di nuovo, è una lezione che ho imparato a mie spese e nel modo più duro". L'alto esponente di Bethesda lascia però intendere che i tempi di attesa per Fallout 5 saranno piuttosto lunghi, in ragione del fatto che "per il futuro siamo focalizzati su The Elder Scrolls VI ma ciò non significa che non stiamo lavorando ad altre cose come Starfield. Siamo impegnati su Fallout 76, e poi ci sono così tante persone che si stanno appassionando ai giochi di Fallout e desiderano riscoprirli. Sorprendentemente,è un'apocalisse molto, molto bella!".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un nostro approfondimento dove proviamo a immaginare Fallout 5, da Mad Max a New Orleans.

SUPER MARIO BROS. WONDER-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti oggi su