Fallout 5 più vicino grazie al successo della serie TV? Non sperateci!

Lo strepitoso successo della serie TV su Amazon Prime Video ha dato il via ad un vero e proprio rinascimento per i videogiochi di Fallout, che in questi giorni hanno visto i giocatori attivi e i ricavi crescere in maniera esponenziale. Ciononostante, Bethesda non sembra intenzionata ad accelerare lo sviluppo di Fallout 5 per battere cassa.

A placare gli entusiasmi dei fan, che dopo il successo dello show TV hanno cominciato a sognare Fallout 5 ancor più intensamente rispetto al passato, ci ha pensato Emil Pagliarulo, tra i principali responsabili della lore di Fallout. Rispondendo ai suoi follower su X, il veterano ha spiegato che Bethesda non è solita imporsi delle scadenze precise e che i tempi di sviluppo dei suoi giochi possono variare per un grande numero di ragioni. Lo dimostrano sia Starfield, che ha richiesto molti anni di lavoro (ad un certo punto il team si è anche dovuto fermare per assistere nello sviluppo di Fallout 76), e The Elder Scrolls 6, annunciato nel 2018 e ancora apparentemente lontano dagli scaffali.

Pagliarulo ha poi aggiunto che "i talentuosi sviluppatori [di Bethesda] hanno bisogno di tempo per fare grandi cose", e che "non possono fare tutto contemporaneamente". In altre parole, ha lasciato intendere le priorità attuali di Bethesda sono altre (su tutte il già citato The Elder Scrolls 6, che a rigor di logica dovrebbe essere il prossimo gioco dello studio a vedere la luce) e che al momento non sembra esserci esserci la volontà di accelerare i tempi di sviluppo di Fallout 5. Armatevi di pazienza dunque, potrebbero volerci anni prima di tornare a bazzicare nella Zona Contaminata.

