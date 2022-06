Fallout 5 si farà e uscirà dopo The Elder Scrolls 6: la conferma di Todd Howard

Nel corso di una nuova intervista incentrata su Starfield, che abbiamo ammirato in azione all'Xbox & Bethesda Games Showcase, Todd Howard ha anticipato alcuni dei piani a lungo termine della compagnia di Microsoft.

Subito dopo la fine dei lavori sulla sua nuova IP Sci-Fi, sappiamo già che Bethesda convoglierà la maggior parte dei suoi sforzi produttivi su The Elder Scrolls VI. Howard ha gettato lo sguardo su un futuro ancora più lontano, confermando che dopo il nuovo capitolo dell'amatissima serie RPG fantasy sarà il turno di Fallout: "Faremo Fallout 5 dopo quello", ha brevemente dichiarato a IGN.com.

Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli sul progetto, e a conti fatti non sappiamo neppure se esista qualcosa di concreto riguardo al nuovo capitolo del franchise o se Bethesda abbia semplicemente deciso internamente la successione dei suoi prossimi titoli. Howard ha però lasciato intendere nei mesi scorsi che un concept per Fallout 5 esiste già.

Sembra molto probabile, in ogni caso, che dovremo attendere ancora molti anni prima di dare un primo sguardo a Fallout 5, considerando quanto sembra ancora distante The Elder Scrolls 6. Todd Howard ha citato nel suo discorso anche altri progetti di cui Bethesda si sta occupando, ma anche in questo caso il game director non si è sbottonato più di tanto.