Fallout 5 è sempre più vicino? Per Jez Coren potremmo sapere delle novità molto presto

Chi di voi sta aspettando un nuovo Fallout? Probabilmente la maggior parte - se non quasi la totalità - dei giocatori vicini al mondo Bethesda/b>: proprio per questo, negli ultimi mesi e non solo, abbiamo provato ad immaginare come sarà Fallout 5, il sequel dell'iterazione uscita nell'ormai lontano 2015: Fallout 4.

Ma quando vedremo delle novità a proposito del prossimo Fallout? Forse presto! Di importanti conferme ufficiali abbiamo avuto solo la dichiarazione di Todd Howard sull'uscita di Fallout 5 dopo The Elder Scrolls 6 e, in previsione di un The Elder Scrolls 6 che uscirà tra almeno 5 anni (come detto dal CEO di Xbox, Phil Spencer), non possiamo far altro che attendere comunicazioni future sullo stato del progetto.

Eppure, non tutti credono che si dovrà attendere parecchio tempo: questo è ciò che ha detto Jez Corden, noto giornalista videoludico che, in uno dei suoi Tweet, ha dichiarato che "Onestamente, penso che potremmo vedere qualcosa sul nuovo Fallout prima di quanto la gente pensi". La frase incriminata non allude in alcun modo a qualche possibile data di reveal, anche solo attraverso un semplice teaser, del prossimo Fallout.

Ciò nonostante, le importanti dichiarazioni emerse negli ultimi due giorni al seguito dell'inizio della diatriba Microsoft-FTC in tribunale non portano ad escludere che qualche domanda relativa alla saga di Fallout possa anticipare dei dettagli importanti sull'attesissimo titolo. Voi cosa ne pensate? Secondo voi quando vedremo delle novità su Fallout? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.