Fallout 76, il 2022 è stato davvero 'atomico': superati i 13,5 milioni di giocatori

Dopo aver festeggiato i 25 anni della serie di Fallout, Bethesda celebrai i successi ottenuti nel 2022 da Fallout 76 confezionando un'infografica con i record del GDR multiplayer e le statistiche degli utenti che si sono divertiti a cacciare ghoul ferali e a raccogliere tappi di Nuka Cola in questi mesi.

La sussidiaria degli Xbox Game Studios guarda con orgoglio al traguardo degli oltre 13,5 milioni di giocatori totali, superiori agli 11 milioni di utenti che hanno esplorato l'Appalachia di Fallout 76 nel corso del 2021.

L'infografica di Bethesda riassume anche il lavoro svolto dagli autori statunitensi nel migliorare e arricchire costantemente la dimensione post-apocalittica di Fallout 76, introducendo numerose funzionalità inedite e apportando i cambiamenti richiesti dalla community attraverso i preziosi feedback condivisi in questi mesi.

Tra le tante aggiunte che hanno interessato Fallout 76 nel 2022, Bethesda ricorda l'introduzione della visuale libera durante la costruzione, il sistema di evidenziazione dei cadaveri e del bottino locale e la possibilità di viaggiare oltre i confini dell'Appalachia per partecipare alle Spedizioni ed esplorare Pittsburg con Fallout 76 The Pitt. Trovate l'infografica di Bethesda con la retrospettiva sulle statistiche e sui record di Fallout 76 nel link in calce alla notizia.