Fallout 76: gli abbonati a Fallout 1st sono bersagliati dai giocatori non paganti

I giocatori di Fallout 76 abbonati al nuovo servizio Fallout 1st stanno subendo in questi giorni l'ira dei giocatori non paganti, i quali si stanno sfogando con gli utenti in questione per ripicca nei confronti di Bethesda, con l'obiettivo di far capire il proprio malcontento per la situazione.

Gli abbonati a Fallout 1st si identificano da una piccola icona sempre visibile vicino al nome del personaggio e questo sembra rendere i giocatori un bersaglio facile: molti membri riportano infatti di essere stati pesantemente offesi per essersi abbonati, dando così altri soldi al publisher e di fatto rendendo "vincente" un piano di abbonamento come Fallout 1st.

La situazione non sembra essere troppo piacevole secondo quanto riportato sui social da decine di abbonati premium, i quali sono incappati nelle scorse ore anche in un bug di Fallout 76 legato a Fallout 1st, Bethesda dal canto suo ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere i problemi ma non ha commentato le mosse della community, con ogni probabilità una dichiarazione ufficiale a riguardo verrà diffusa molto presto.

Parte della community non ha preso bene l'introduzione di Fallout 1st e già nei minuti successivi all'annuncio ci sono state polemiche e lamentele sui canali ufficiali di Reddit, Twitter e Facebook.