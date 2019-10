Fallout 76: gli abbonati al servizio Premium incappano nei primi bug

Sembra proprio che non vogliano finire i problemi per Fallout 76, il cui abbonamento Premium sta creando non pochi problemi agli utenti che hanno deciso di acquistarlo.

Tra i vantaggi che vengono garantiti agli abbonati a Fallout 1st troviamo non solo la possibilità di dare vita a server privati, ma anche di avere accesso ad una sorta di cassa senza fondo nella quale depositare i materiali per la creazione, spesso molto pesanti. Un bizzarro bug sta però distruggendo tutti gli oggetti che i giocatori depositano nella cassa al login successivo. Si tratta di un problema molto grave, dal momento che alcuni hanno depositato un grosso quantitativo di materiali che potrebbero avergli richiesto parecchie ore di farming.

Pare inoltre che i server privati non siano altro che "duplicati" di server esistenti, dal momento che alcuni giocatori hanno creato il proprio mondo per poi ritrovarsi di fronte a personaggi non giocanti morti e oggetti mancanti, come se qualcuno fosse passato di lì prima di loro.

In attesa di una risposta ufficiale da parte di Bethesda, vi ricordiamo che sono in tantissimi ad aver protestato contro l'abbonamento Premium di Fallout 76.

Sapevate che l'espansione gratuita Wastelanders di Fallout 76 è stata posticipata e arriverà non prima del 2020?