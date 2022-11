Fallout 76 accoglie il castello errante di Howl: una creazione omaggia lo Studio Ghibli

I contenuti del DLC gratis The Pitt di Fallout 76 sono disponibili all'interno del titolo ormai da diverse settimane, ma Bethesda non è l'unica autrice di intriganti aggiunte per l'avventura post-apocalittica.

La creatività dei fan in viaggio tra i Vault del gioco è infatti in forma smagliante, con appassionati in grado di dare vita a creazioni davvero stupefacenti. È il caso, ad esempio, dell'utente attivo in rete come RADiCAL RUX, che da tempo da sfoggio delle proprie abilità all'interno di Fallout 76.

Tra le sue ultime creazioni, ha fatto la sua comparsa una riproduzione del castello errante di Howl, il suggestivo castello mobile ideato da Hayao Miyazaki, fondatore dello storico Studio Ghibli. Nell'omonimo lungometraggio d'animazione - Il castello errante di Howl - la struttura dal sapore steampunk accoglieva al suo interno il mago Howl, costantemente in viaggio attraverso le lande di un universo fantastico sconvolto da una guerra decennale.



Come potete verificare dalle immagini che trovate in calce a questa news, l'appassionato ha dato vita ad una replica incredibilmente verosimile del castello dello Studio Ghibli, che ora troneggia solitario tra i panorami post-apocalittici di Fallout 76. Cosa ve ne pare di questa creazione?



Se non conoscete la pellicola dello Studio Ghibli, vi segnaliamo che sulle nostre pagine potete trovare una ricca analisi de Il castello errante di Howl, redatta in occasione del debutto del film nel catalogo Netflix.