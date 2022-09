Fallout 76 accoglie l'inferno post-apocalittico di The Pitt su PC, PlayStation e Xbox

Il preannunciato ritorno a Pittshburg in Fallout 76 si concretizza con l'Update gratuito che introduce The Pitt, la nuova ambientazione post-apocalittica che estende il perimetro dell'area esplorabile dai giocatori del GDR sci-fi oltre i confini dell'Appalachia.

L'entità delle aggiunte e delle sorprese previste da questa nuova esperienza ruolistica confezionata da Bethesda è ben testimoniata dal quantitativo di GB da scaricare per installare l'ultimo aggiornamento: l'update 1.7.0.23 di Fallout 76 richiede infatti 23,5 GB di download su Steam, 73,5 GB su Microsoft Store, 77,1 GB su PlayStation Store e addirittura 80,1 GB su Xbox Store.

Il piatto forte di questo nuovo aggiornamento è certamente rappresentato dalla cupa e desolata terra industriale da esplorare partecipando alle Spedizioni di The Pitt. I giocatori dovranno farsi strada attraverso la Città d'Acciaio e contribuire alla ricostruzione della città difendendo i civili dagli assalti dei Fanatici, una banda di razziatori senza scrupoli.

Le Spedizioni di The Pitt s'accompagnano alle nuove sfide della Stagione 10 The City of Steal, strutturate nell'ormai classica progressione offerta dal relativo Tavoliere di oggetti sbloccabili, customizzazioni a tema e Atomi da spendere liberamente nel Negozio interno di Fallout 76. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Bethesda con le note complete della Patch che ha interessato tutte le versioni del GDR open world, ivi compresa quella fruibile "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox e PC Game Pass.