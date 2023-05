Fallout 76, è tempo di addii: Mark Tucker lascia il posto di Design Director per Bethesda

Dopo la lieta notizia sull'aggiornamento di Fallout 76 con l'invasione mutante pronta a popolare il mondo di gioco dell'ultima grande produzione Bethesda dell'iconica IP di Fallout, è tempo di dire addio ad un volto molto importante per la software house: dopo dieci anni di servizio, il Design Director Mark Tucker abbandona la compagnia.

La notizia sopraggiunge come un fulmine a ciel sereno: da un post pubblicato dallo stesso Tucker su LinkedIn, infatti, possiamo leggere quanto segue: "Volevo dirvi che di recente ho preso la difficile decisione di lasciare Bethesda Game Studios. Dieci anni fa, quando ho iniziato a lavorare nello studio (nota: Battlecry divenne Bethesda Game Studios Austin), non avrei potuto prevedere l'incredibile viaggio a cui avrei preso parte".

Il Design Director ci tiene a sottolineare l'importanza del proprio percorso per una delle più grandi aziende del panorama Microsoft e non solo. Come da lui stesso affermato, "mi mancherà far parte del futuro di Fallout 76". Mark Tucker non avrà più modo di prendere parte alle fila dell'organico di Bethesda che continua a lavorare dietro le quinte per la realizzazione di nuovi contenuti per il titolo del 2018. Ma come mai ha abbandonato il proprio posto?

"Non sono ancora pronto a parlarne, ma sono fortunato che mi sia capitata un'altra opportunità di lavoro da sogno che mi entusiasma molto". Sembrerebbe che le ragioni dell'abbandono da parte di Tucker siano da ascrivere ad una nuova offerta di lavoro non meglio specificata, seppure il desiderio di rimandare la discussione nelle proprie pagine LinkedIn lasci intendere che vi sia altro. Intanto, Fallout 76 è entrato nella lista dei giochi disponibili su PS Plus dal mese di dicembre 2022, ma vi siete cimentati in questa grande avventura? In tal caso, vi suggeriamo di recuperare la nostra guida sui dieci trucchi per muovere i primi passi nel West Virginia di Fallout 76.