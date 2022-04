Fallout 76, addio al Bethesda Launcher: ecco come trasferire l'account su Steam

Chi ci segue saprà già che Bethesda disattiverà il Launcher su PC a maggio: l'azienda americana invita perciò tutti gli esploratori dell'Appalachia di Fallout 76 su PC a seguire con attenzione questi passaggi per trasferire in maniera corretta il proprio account su Steam.

La procedura di migrazione non sarà particolarmente complicata, come spiegano gli stessi sviluppatori di Fallout 76 annunciando che il processo di trasferimento dell'account avrà ufficialmente inizio dalla giornata di mercoledì 27 aprile.

A partire da quel gioro, tutti i giocatori di Fallout 76 su PC potranno avere ancora accesso al Bethesda Launcher, ma senza la possibilità di effettuare transazioni con denaro reale per l'acquisto, ad esempio, di Atomi nel negozio interno dell'MMORPG o di abbonamenti mensili a Fallout 1st.

La fase di transizione per il trasferimento dell'account si concluderà l'11 maggio: da quella data, non sarà più possibile accedere o giocare a Fallout 76 utilizzando il Programma di Avvio di Bethesda su PC. La procedura di migrazione richiederà solo pochi istanti: per facilitare questo compito, Bethesda ha sviluppato uno strumento che renderà disponibile dal 27 aprile. Nella maggior parte dei casi, gli account degli utenti saranno disponibili su Steam entro pochi minuti dall'utilizzo dello strumento in questione, anche se il volume elevato di richieste potrebbe allungare i tempi di migrazione.

Per "scusarsi del disturbo", Bethesda offrirà un bonus di 10 gradi sul tavoliere della Stagione 9 di Fallout 76 a tutti coloro che effettueranno il trasferimento del personaggio tra il 27 aprile e 11 maggio.