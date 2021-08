Fallout 76, addio a Nuclear Winter: i piani di Bethesda su bonus e ricompense

A settembre la modalità battle royale di Fallout 76 chiuderà i battenti, e così Bethesda invita tutti gli esploratori dell'Appalachia post-apocalittica del GDR multiplayer a partecipare alle sfide di Nuclear Winter per ricevere tanti bonus.

"Dismettere Nuclear Winter è stata, per il team, una decisione molto difficile", si legge nel messaggio condiviso dagli sviluppatori di Fallout 76 rivolgendosi a tutti i fan per spiegare loro che "ci auguriamo che le ricompense possano aiutarvi nelle vostre avventure e non vediamo l'ora di vedervi all'opera il prossimo mese con Fallout Worlds".

Tutti i giocatori che da qui alla chiusura della modalità battle royale di Fallout 76 completeranno almeno una partita a Nuclear Winter riceveranno una speciale bandierina a tema per il proprio CAMP. Sono poi previste numerose ricompense per chi ha già partecipato a Nuclear Winter o lo farà fino alla sua dismissione.

Tra i bonus previsti, troviamo sei monete Talento per ogni carta Talento Nuclear Winter ottenuta, una moneta Talento per ogni biglietto da soprintendente e una pletora di oggetti estetici. Inizialmente previsti con l'acquisizione dei gradi più avanzati da Soprintnendente, gli oggetti in questione verranno trasferiti nel bottino delle ricompense degli eventi, così facendo saranno utilizzabili anche dopo la chiusura del modulo battle royale.

Per sbloccare tali oggetti, occorre cimentarsi nelle sfide offerte dagli eventi Un problema colossale, Criptide misterioso, Progetto Paradiso o Terra ardente, oltre agli eventi a tempo Ardenti festivi e Cacciatori di tesori. Alcune categorie di oggetti, come le statue e i trofei da collocare nel CAMP, rimarranno appannaggio di coloro che li avranno ottenuti in Nuclear Winter e non potranno essere sbloccati in altro modo. Con l'aggiornamento che darà inizio alla fase di Fallout 76 dedicata a Fallout Worlds e ai mondi personalizzati, Bethesda promette di aprire le porte del Vault 51 a tutti coloro che desidereranno perlustrarlo per scoprire cos'è accaduto ai suoi abitanti.