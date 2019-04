Fallout 76 si aggiorna: Bethesda spiega l'arrivo degli oggetti non cosmetici nel Negozio

I ragazzi di Bethesda confermano l'arrivo della patch 8.5 di Fallout 76: il nuovo aggiornamento, dal peso di 2 GB su PS4 e Xbox One e di 1 GB su PC, contribuisce ad ampliare l'offerta ludica di questo chiacchierato GDR multiplayer con funzionalità inedite e nuovi oggetti, ivi compresi i controversi Kit di Riparazione.

L'update di Wild Appalachia aggiunge infatti la Macchina fotografica ProSnap Deluxe per scattare foto più facilmente e portare a compimento delle nuove sfide "a tema" per tutti gli esploratori del West Virginia post-nucleare.

Oltre al bilanciamento dell'economia di gioco e alla risoluzione dei bug più fastidiosi segnalati dagli appassionati, il nuovo aggiornamento introduce poi i Kit di Riparazione Base e Avanzati, due consumabili con cui riparare un oggetto in proprio possesso o ripristinarne completamente le sue condizioni senza impiegare altri materiali.

Alle polemiche che hanno accompagnato in queste settimane l'annuncio dell'imminente arrivo dei primi oggetti non cosmetici nel Negozio Atomico, i ragazzi di Bethesda dedicano una parentesi tra le note della patch per riferire che "sebbene i kit di riparazione offrano un modo per riparare un oggetto sul campo, riteniamo che siano un’opzione utile da utilizzare durante le vostre avventure".

I curatori del sito ufficiale di Bethesda spiegano inoltre che "se, una volta resi disponibili, riscontreremo che i kit di riparazione offrono un qualche vantaggio competitivo, ci assicureremo di effettuare tutte le modifiche necessarie per rimuovere tale vantaggio. Oltre a poter acquistare gli atomi, potrete anche sbloccare i kit di riparazione base usando gli atomi guadagnati completando le sfide del gioco. Inoltre, i potenti kit di riparazione avanzati non saranno acquistabili dal negozio atomico, ma potranno essere ottenuti soltanto completando contenuti di gioco, come, per esempio, uccidendo la regina delle bestie ardenti".

Per tutte le novità che interesseranno l'universo post-apocalittico di Fallout 76 nel corso delle prossime settimane, vi rimandiamo alla lettura di questo approfondimento dedicato alle sorprese che ci attendono con l'aggiornamento di maggio.