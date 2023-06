Fallout 76 si aggiorna con l'update a A Punti di Luna: arrivano anche i 60fps su PS5

Il nuovo aggiornamento gratis di Fallout 76, A Punti di Luna, è ora disponibile per il download su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One. L'update introduce due nuovi eventi pubblici (Sani e salvi e Bestie da soma) e due nuovi criptidi, diavolo blu e ogua.

In Sani e salvi, i rifugi di Middle Mountain sono stati rinnovati per diventare il più grande punto di ristoro ma pare che siano bersagliati da ospiti sgraditi. I giocatori devono allontanare queste creature riparando il sistema di repulsori sonori.



In Bestie da soma invece, Luca Costa ha bisogno di aiuto dopo che un gruppo di cultisti locali ha rubato il suo bramino e relativo carico di esplosivi artigianali. I giocatori devono aiutarlo a recuperare il tutto prima che lo zio Vinny lo scopra.

A Punti di Luna segna l'inizio della stagione 13 di Fallout 76, Punta alle Stelle. Per tutta la durata della nuova stagione, i giocatori scopriranno i set cinematografici della vecchia Hollywood attraverso i 100 gradi stagionali per ottenere ricompense, in maggior quantità per gli abbonati Fallout 1st.

Questo aggiornamento inoltre introduce il supporto per i 60fps su PlayStation 5 come segnalato da numerosi giocatori, sebbene questa novità non sia segnalata nel changelog ufficiale diffuso da Bethesda.