Fallout 76: con l'Aggiornamento 20 è in arrivo una delle funzionalità più richieste

Con l'ultimo diario di sviluppo pubblicato da Bethesda, gli autori di Fallout 76 hanno confermato l'introduzione, a partire da oggi, del sistema di Autenticazione a due Fattori. Con l'Aggiornamento 20 del GDR a mondo aperto, invece, assisteremo all'aggiunta di una delle funzionalità più richieste dai giocatori.

Grazie al prossimo update gratuito di Fallout 76, gli esploratori della Zona Contaminata potranno partecipare ad attività multiplayer cooperative attraverso la creazione delle Squadre Pubbliche. La funzione sarà accessibile direttamente dal menù Social del titolo e permetterà agli utenti di affrontare le sfide offerte dal gioco insieme ai propri amici e ad altri utenti.

La scelta delle Squadre Pubbliche in cui entrare non avverrà attraverso un "semplice" sistema di matchmaking fine a se stesso ma verrà accompagnato dalla creazione di un menù contestuale che mostrerà gli obiettivi perseguiti da ciascuno di questi team online, come l'esplorazione o la costruzione. Così facendo, per gli appassionati sarà più facile partecipare ad attività in rete che sono più affini al proprio stile di gioco.

Ogni Squadra Pubblica potrà essere formata da un massimo di quattro membri. I giocatori potranno capire dove si trovano queste squadre semplicemente consultando la mappa: ogni caposquadra verrà contrassegnato da un'icona speciale che ne indicherà anche l'obiettivo principale. Tutti i giocatori di Fallout 76 potranno dare vita a un team utilizzando l'opzione Crea una Nuova Squadra: ogni membro del gruppo riceverà un beneficio in base all'obiettivo selezionato, da qui la necessità di sceglierlo con attenzione per dare vita a esperienze ruolistiche ancora più immersive.

L'aggiornamento 20 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One nel corso del prossime settimane e contribuirà ad arricchire l'offerta ludica del GDR di Bethesda in previsione dell'arrivo delle Stagioni gratis di Fallout 76.