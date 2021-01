Fallout 76: il primo grande aggiornamento del 2021 rinnova l'inventario

Rientrati in studio dopo le vacanze natalizie, gli sviluppatori di Fallout 76 hanno confezionato un nuovo grande aggiornamento, il cui arrivo è previsto tra pochissimi giorni, ossia martedì 26 gennaio.

Il primo grande update del 2021 per Fallout 76 interviene principalmente sull'inventario e la cassa delle scorte, che hanno ricevuto una serie di migliorie atte a rendere la gestione e la navigazione più chiare e agevoli da parte dei videogiocatori. Il limite della cassa, innanzitutto, è stato incrementato da 800 a 1.200, mentre nelPip-Boy è diventato più semplice trovare gli elementi desiderati grazie a tre schede nuove di zecca: "Nuovi", "Armature" e "Cibi/Bevande". Per illustrare nel dettaglio le migliorie dell'inventario, Bethesda ha confezionato il video che potete visionare in apertura di notizia.

In aggiunta a questi miglioramenti, Bethesda ha applicato delle modifiche ai contorni degli oggetti che si vedono quando si costruisce nel C.A.M.P., nel rifugio o nell’officina. D'ora in avanti saranno di colore azzurro e non più verde, una modifica che dovrebbe aiutare i giocatori affetti da daltonismo a distinguere più facilmente un posto valido da uno non valido. Cambiamenti anche per la gestione delle ricompense nelle operazioni giornaliere: adesso è possibile raggiungere il livello Anziano solo una volta al giorno, ma la ricompensa è annoverata tra quelle rare.

La patch, ribadiamo, verrà pubblicata martedì 26 gennaio. Fino alle 18:00 del giorno prima potrete partecipare all'evento Tappi in Abbondanza, che raddoppia la quantità di tappi disponibile presso i commercianti dell’Appalachia (da 1.400 a 2.800 al giorno, con un ripristino fissato ogni 20 ore).