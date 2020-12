Fallout 76: l'ultimo aggiornamento dell'anno dà il via alla Stagione 3

Prima di salutare definitivamente il 2020, Bethesda ha preparato un nuovo, corposo aggiornamento per tutti i giocatori ancora impegnati nelle terre contaminate di Fallout 76. Scopriamo assieme le novità.

Patch 1.5.1.3 | Dimensioni del download

PC (Bethesda.net): 5,0 GB

PC (Microsoft Store): 11,9 GB

PC (Steam): 5,7 GB

PS4: 9,2 GB

Xbox One: 11,6 GB

L'ultimo aggiornamento dell'anno di Fallout 76 dà ufficialmente il via alla Stagione 3, con il nuovo tavoliere Scriba di Avalon composto da 100 gradi, nel quale affiancherete l’intrepida storica viaggiatrice del tempo K.D. Inkwell per scoprire i misteri di antiche civiltà, e una serie di nuove ricompense, tra cui vernici per armatura atomica, skin per armi, completi, oggetti estetici, oggetti per il C.A.M.P., valute di gioco, consumabili, pacchetti di carte Talento e nuovi tipi di ricompense disponibili per la prima volta, come gli alleati minori, gli stili per gli zaini, le gomme da masticare perfette, il sacco veloce antico e le monete Talento.

La nuova stagione porta con sé anche altre importanti novità, come varie ricompense bonus per i membri di Fallout 1st ottenibili in determinate tappe in aggiunta alle ricompense standard, nuove sfide nelle rotazioni giornaliere e settimanali, e la panca per pesi acquistabile con lingotti d'oro. Non mancano all'appello neppure numerose correzioni di bug e glitch, che possono essere consultate nel dettaglio sul sito ufficiale di Bethesda.