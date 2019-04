Fallout 76: l'aggiornamento Wild Appalachia è disponibile ora

Bethesda annuncia che l'aggiornamento Wild Appalachia di Fallout 76 è ora disponibile su tutte le piattaforme (PlayStation 4, Xbox One e PC Windows) portando con se un notevole carico di novità.

Nuove missioni: Terrore 100%!

Scoprite i segreti "criptidi" dell’Appalachia in una nuova serie di missioni e incontri che affiancano il mostro al mito.

Nuove missioni Sempre più efficienti!

Raggiungete le profondità più remote dei boschi con le nuove storie dei leggendari scout pionieri. Ottenete distintivi di merito, scalate i ranghi e guadagnate un nuovo zaino molto utile e personalizzabile.

Nuove funzionalità Commercio e riciclo leggendario!

Trovate il misterioso Collezionista per scambiare e riciclare gli oggetti leggendari che non vi servono e ottenerne di nuovi. Per ogni stella di classificazione di un oggetto leggendario riciclato, aumentate le probabilità di ottenere l’arma o l’armatura leggendaria dei vostri sogni.

Nuove funzionalità: Decorazioni C.A.M.P., distributori del giocatore e macchina fotografica

Usate gli oggetti nel vostro deposito per decorare il C.A.M.P., costruite distributori per mettere la merce in vendita e scattate meravigliose istantanee grazie alla nuova macchina fotografica. I distributori fanno tutto il lavoro: voi dovrete solo contare i tappi!

Nuove funzionalità: Mescita e distillazione

Scoprite i segreti della leggendaria Nuka-Shine, l’alcolico proibito, e organizzate feste a casa distillando le vostre nuove bevande preferite nel C.A.M.P.

Nuovo evento stagionale: Sfilata di Fasnacht

Salutate il Signor Inverno e celebrate l’arrivo della primavera con l’antica festa di Fasnacht! Unitevi alla sfilata e completate questo evento a tempo limitato per ottenere ricompense uniche come le maschere di Fasnacht.

Nuova modalità di gioco: Sopravvivenza

Questa modalità alza la posta in gioco dell’esperienza PVP con maggiori restrizioni, ricompense migliorate, nuove sfide e tutti i contenuti della modalità Avventura originale!